¿Conoces la campaña de LOS40 ‘Sintoniza con tu planeta’?

El cambio climático es una realidad que está presente en nuestro día a día. Lo vemos en los cada vez más numerosos temporales, en los desastres naturales, en las numerosas especies en peligro de extinción… Pero desde LOS40 creemos que no todo está perdido. El poder de las personas para cambiar las cosas es inmenso, y por eso en LOS40 conectamos cada día con el medio ambiente. ¿Conoces nuestra campaña de LOS40 por el planeta? Si no has oído hablar de ella, sigue leyendo que tenemos algo muy interesante que contarte.

#SintonizaConTuPlaneta

Además de ser el nombre de nuestra campaña, también representa el firme compromiso que tenemos con el medio ambiente todo el equipo de LOS40, LOS40 Classic, LOS40 Dance y LOS40 Urban. Llevamos a cabo acciones especiales con los artistas más reconocidos del momento y, como no, con todos nuestros oyentes, demostrando que es posible cambiar las cosas a mejor con pequeños (pero grandes) gestos.

En LOS40 apostamos por la sostenibilidad y lo compartimos con todos nuestros oyentes

A través de nuestra campaña de medio ambiente trabajamos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, como hemos hecho en años anteriores con el ODS 13, “Acción por el Clima” y el ODS 14, “Vida Submarina”. De esta manera, en los 40 apostamos por la sostenibilidad y lo compartimos con nuestros oyentes, mediante una campaña que refuerza y da luz a todas aquellas acciones en pro del medio ambiente. Así, por fechas tan importantes como “La hora del Planeta” o “el Día de los Océanos”, entre otros, promovemos la concienciación y cuidado del planeta. Desde nuestra web y redes sociales podéis ser partícipes de cada una de las acciones que desempeñamos y que esperamos que os gusten tanto como a nosotros.

¿Qué contenido encontrarás?

En LOS40 tenemos un objetivo, mostrarte el lado más optimista, la cara amable de la vida. Para ello, damos voz a todas las buenas noticias sobre medio ambiente, a los proyectos e iniciativas (más grandes o más pequeñas) que llevan a cabo acciones sostenibles. Te hablamos de todos aquellos que hacen posible creer en un mundo sin contaminación. Porque, si en una cosa estamos de acuerdo, es que lo bueno se debe contar.

El camino hacia un mundo más sostenible no es fácil, y nadie es perfecto, pero desde LOS40 apostamos por todos los que lo hacen posible. Marcas, organizaciones y personas que se suman cada día para llevar un estilo de vida respetuoso con el medio ambiente. Y tú, ¿te animas a sintonizar con tu planeta?

