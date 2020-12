Álex Martínez Roig: “A los músicos les debemos una. Celebrar LOS40 Music Awards es una manera de devolvérselo”

Tras celebrar la edición más especial de LOS40 Music Awards 2020, hemos querido hablar con Álex Martínez Roig, Director de Contenidos de Movistar+. Una conversación sobre la colaboración de Movistar en el evento, la evolución de los contenidos audiovisuales y musicales, y sobre cómo la música y los artistas nos han ayudado a sobrellevar el confinamiento.

AudioLover Álex Martínez AudioLover Álex Martínez AudioLover Álex Martínez Descargar

Bienvenidos a un nuevo AudioLover. Este año, hemos celebrado una edición muy especial de LOS40 Music Awards, y Movistar ha participado en el evento a través de la categoría Artista Revelación. Por ello, tenemos con nosotros a Álex Martínez Roig, Director de Contenidos de Movistar+, con quien vamos a hablar sobre la apuesta de la marca por la música.

Álex, ¿hacia dónde están evolucionando los contenidos audiovisuales en la actualidad?

Vamos a ver unos años dorados de la producción de ficción audiovisual en España

Los contenidos audiovisuales van a evolucionar en muchos sentidos. Vamos a tener una evolución hacia contenidos más cortos, series más cortas de 25 minutos. Habrá drama, ya no sólo comedia. Vamos a tener grandes producciones multinacionales, pero europeas. Hasta ahora sólo hemos visto grandes producciones americanas. También vamos a ver muchísima producción premium de cercanía, local, con ambición global. En eso, España es un lugar privilegiado, porque tenemos el idioma, que viaja cada vez mejor, y una industria muy preparada para responder al desafío global. Creo que en buena medida vamos a ver unos años dorados de la de la producción de ficción audiovisual en España.

¿En qué se centra la estrategia de contenidos musicales de Movistar+?

Movistar+ quiere ser la plataforma de la música en España. Es un contenido que, porque es difícil de comercializar, no está en la televisión en abierto. Sin embargo, se consume a diario de una forma masiva por todos nuestros espectadores en su vida personal, en su coche o cuando escuchan la radio. En ese sentido, creemos que hay un espacio muy grande en la imagen, en el audiovisual, para la música. Por eso, siempre de una forma muy clara dirigida a lanzar a las nuevas figuras españolas, nos hemos volcado en la música en los últimos años.

¿De qué manera la música os permite crear un vínculo entre vuestra marca y sus seguidores?

La música es emoción y la emoción crea vínculos, evidentemente. Para nosotros, que aspiramos a ser una plataforma premium local y española, entendiendo española también como la música en español, pero también en gallego, en catalán, en euskera, lo que pretendemos es que nuestros espectadores sientan esa emoción y esa cercanía que generan los artistas, que genera la música. De ahí hemos creado vínculos de nostalgia muy potentes, porque la música nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Hemos hecho varias series sobre la música en España en los últimos 40 años sobre cómo ha ido evolucionando, cómo en determinados momentos además fue rompedora, cómo creó nuevas nuevas tendencias. Para nosotros ese vínculo emocional es muy relevante y con la música lo conseguimos de una manera directa y muy fácil.

Movistar ha apostado por LOS40 Music Awards como parte de esa estrategia. ¿Qué oportunidades os ofrece colaborar en este gran evento?

LOS40 nos están marcando cuáles son los grandes artistas por los que se tiene que apostar en los próximos tiempos

LOS40 Music Awards son una fiesta en la que es un honor participar pero también es bastante coherente que estemos presentes por la estrategia de Movistar+ con la música. Si estamos en los grandes eventos globales, como pueden ser los Grammys o Grammy Latinos, también en los grandes premios del mundo audiovisual, pues LOS40 para nosotros es una gran fiesta y está al mismo nivel. Creemos que hay que potenciar lo cercano, lo que generamos en nuestro territorio, porque realmente el talento es descomunal. Queremos que ese talento esté presente en Movistar+. LOS40 nos están marcando, LOS40 Music Awards sobre todo, cuáles son las grandes apuestas y cuáles son los grandes artistas por los que entendemos que se tiene que apostar en los próximos tiempos.

Lara Álvarez en LOS40MA 2020 David Bisbal en LOS40MA 2020 Dulceida en LOS40MA 2020 C. Tangana en LOS40MA 2020 Edurne en LOS40MA 2020 Pablo Alborán en LOS40MA 2020 Lola Rodríguez y Daniela Santiago en LOS40MA 2020

¿Crees que la música ha contribuido a sobrellevar estos momentos tan complicados de confinamiento?

Celebrar LOS40 Music Awards es una manera de devolvérselo

A los músicos les debemos una. La pandemia les ha puesto en una situación muy difícil y la ausencia de conciertos es catastrófica desde el punto de vista económico. Los conciertos de todo tipo: los conciertos masivos, pero también los conciertos de pueblo y los conciertos de verano, los conciertos de teatro y los conciertos pequeños. La suspensión de la actividad total de los músicos ha sido tremenda. Sin embargo, ellos se han portado con una generosidad extraordinaria. En las sesiones de Instagram, en los conciertos privados… Esa necesidad que teníamos todos de acudir a escucharles, para ayudarnos en ese aislamiento tan salvaje que hemos sufrido este año.

Creo que ha sido una demostración de generosidad brutal por parte de los músicos y se lo tenemos que devolver de alguna manera. Celebrar LOS40 Music Awards es una manera de devolvérselo. En Movistar+ nos estamos volcando con los conciertos y con dar a los artistas un espacio para que puedan expresarse, pero claramente todavía nos quedamos cortos y la sociedad todavía les tiene que devolver esa generosidad tan grande que han demostrado.

¿Te considerarías un audiolover o tu pasión va siempre ligada a la imagen?

Yo soy un bicho raro porque disfruto con lo audiovisual, pero también disfruto mucho con la música. En esta pandemia, lo que he hecho ha sido pasar muchas horas en casa, muchas horas hogareñas en las que he investigado muchísimo. La facilidad con la que ahora accedes a la música es tremenda. Yo soy un fabricante, primero era fabricante de casetes, luego de CD’s y ahora de listas. Y en esas listas hay muchísimas horas de emoción y de sentir cómo sólo la música es capaz de trasladarte unas sensaciones muy especiales. Creo que son dos mundos diferentes, lo audiovisual traslada también emociones, pero sobre todo entretiene. La música creo hace las dos cosas, pero a mí me llega más a fondo. En ese sentido, soy más de música que de audiovisual.

Muchas gracias, Álex, por estar con nosotros y a todos vosotros por escucharnos. Os esperamos en el próximo AudioLover.

Descubre quiénes fueron los premiados en LOS40 Music Awards 2020 y vuelve a disfrutar de la gala aquí.

Contacto para medios

LOS40 – comunicacion@prisaradio.com